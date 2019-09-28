مكياج ترابي للسهرات الخريفية المقبلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - المكياج الترابي، يُعتبَر من أكثر أساليب المكياج التي تناسب فصل الخريف وأجوائه، إذ يزيد الإطلالات دفئاً ورقياً. كما أن المكياج الترابي يناسب جميع السيدات على اختلاف ملامحهن، ويليق بكل المناسبات.



إليكِ أبرز خطوات تطبيق مكياج ترابي للسهرات:



1. كريم الأساس

كريم الأساس



في فترات النهار، اختاري كريم أساس بتركيبة ناعمة وخفيفة تمنحك مكياجاً طبيعياً. أما لفترات المساء والسهرات فبإمكانك أن تختاري كريم بتركيبة سميكة، حتى بإمكانك مزجه بالهايلايتر السائل. اختاري درجة من كريم الأساس قريب من لون بشرتك.



2. ظلال العيون

ظلال العيون



أنتِ بطبيعة الحال، تحتاجين إلى لوحة ألوان ترابية هادئة تتراوح بين البني والنحاسي والبيج والكاكي... وغيرها من الدرجات التي تمنحك مكياجاً هادئاً وأنيقاً في الوقت نفسه. يمكنك اعتماد ظل عيون واحد على كامل الجفن. كما بإمكانك أن تدمجي بين الظلال لتحصلي على اللون المناسب.



3. الأيلاينر



بتركيبة السائل الغنيّة إذ يسهل مدّها على الجفن. اختاري أيلاينر باللون البني الداكن أو الأسود شرط أن تكتفي بخط رفيع على محاذاة الرموش العليا، يزيد من جاذبية مكياج عينيك ولا يطغى على الظلال الترابية.



4. الهايلايتر

الهايلايتر



اختاري الهايلايتر بتركيبة البودرة وباللون الذهبي المشرق. ضعيه على زاوية العين الداخلية وعلى عظمة الحاجب لتضيئي مكياج عينيك. كما بإمكانك أن تضعي القليل منه على الأنف وعظمتي الوجنتين.



5. الماسكرا

الماسكرا



تماماً كالأيلاينر، يمكنك أن تختاريها إما باللون الأسود أو البني الداكن. اختاري ماسكرا بتركيبة مكثّفة للرموش تزيد من غموض مكياج عينيك وجاذبيته.

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6. البلاش

البلاش



بإمكانك أن تختاري البرونزر بدلا من البلاش شرط أن تستخدميه بكميّة قليلة تترك لمسة من السمرة على ملامح وجهك، أو بإمكانك أن تختاري بلاش باللون الزهري- الخشبي إنما الخافت.



7. أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



لعل اللون النيود هو أفضل خيار لأحمر الشفاه مع المكياج الترابي. يمكنك أن تختاريه بدرجة قريبة من اللون الخوخي لإضفاء مزيد من الإشراق على مكياجك أو أن تكتفي بالدرجة البيج الناعمة. لأن المكياج الترابي بطبيعته ناعماً وباهتاً بعض الشيء، اختاري أحمر الشفاه بتركيبة الغلوس اللامعة لتزيد من وهج مكياجك وإشراقه.

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