صور.. أظافر النجمات في المهرجانات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - باتت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء أشبه بمرجع لأحدث صيحات الموضة والجمال، تستوحي منه الفتيات والسيدات إطلالاتهن في أهم المناسبات. ولا يقتصر الأمر على الملابس وتسريحات الشعر والمكياج إنما استطاعت النجمات أيضاً أن تلفت الأنظار بفضل مناكير الأظافر الذي اخترنه في المهرجانات، والذي عكس أبرز اتجاهات المناكير للموسم الجديد.
إليكِ أبرز ألوان المناكير التي تختارتها النجمات في المهرجانات.
1. مناكير فضي من Dua Lipa
خلال حضورها مهرجان Grammy Awards اختارت المغنيّة الشابة دوا ليبا إطلالة فضيّة بالكامل بفستان مزيّن بالثنيات مكشوف الصدر، نسّقت معه مناكير باللون نفسه مزيّناً بأحجار الكريستال.
2. أظافر عارية من Jennifer Lopez
جي لو المعروفة بخياراتها الجريئة، فضّلت أن تعتمد صيحة الأظافر العارية خلال حضورها مهرجان Grammy Awards فاكتفت بمناكير شفاف لامع هدأ من وهج إطلالتها مع الفستان المرصّع.
3. مناكير ثلاثي الأبعاد من Anna Kendrick
مع فستانها المصنوع من الريش والمرصّع بالأحجار اختارت الممثلة الشابة أنا كندريك مناكير ثلاثي الأبعاد مع ظلال وردية ناعمة، ما زاد الإطلالة رقة وأنوثة.
4. ثنائي مشرق من Julia Roberts
خلال حضورها مهرجان Critics’ Choice Awards اختارت جنيفير لوبيز أن تزيّن الـ"جمبسوت" الأسود والأبيض بمناكير باللونين الأسود والذهبي كي تضيف لمسة مشرقة إلى اطلالتها المونوكرومية.
5. المناكير الأبيض من Lady Gaga
رغم أن الأنظار تتجه دائماً إلى إطلالاتها بسبب غرابتها وجرأتها فقد فاجأت ليدي غاغا الجميع بإطلالة هادئة باللون الأبيض خلال حضورها مهرجان Critics’ Choice Awards حتى أنها زيّنت أظافرها القصيرة بمناكير أبيض ناصع.
6. مناكير أحمر دافئ من Nicole Kidman
في مهرجان Golden Globes أطلت الممثلة نيكول كيدمان بفستان باللون الأحمر التوتي مزيّن بالكامل بحبيبات الباييت البرّاقة، وقد نسّقته مع حقيبة بتصميم لافت جمعت اللونين الأبيض والفضي بثنائي جذاب. وقد أكملت نيكول أناقة إطلالتها بمناكير أحمر دافئ.
7. مناكير زهري من Emily Blunt
أطلّت الممثلة إميلي بلانت بفستان لافت باللون الزهري خلال مهرجان SAG Awards نسّقت معه مكياجاً ومناكير أظافر باللون نفسه فبدت الإطلالة هادئة وجذابة في الوقت نفسه.
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