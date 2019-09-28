صيحات مكياج مميزة لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - بدأ الخريف يدق على الأبواب، وأصبحنا نشاهد الكثير من النجمات حول العالم، ومدونات الموضة بصيحات أزياء الخريف المختلفة، والتي معها سوف تحتاجين إلى مكياج مميز وراقٍ يناسب الموسم.



وقد برز الكثير من الصيحات المختلفة التي يمكنكِ تطبقيها ما بين درجات أحمر الشفاه وأنواعه، وظلال الجفون، وألوان كحل العيون، كل هذا الأفكار اخترناها لكِ لمكياج مميز في خريف 2019.



أحمر الشفاه المطفي باللون الداكن

أحمر الشفاه المطفي باللون الداكن



من درجات أحمر الشفاه التي ننصحكِ باعتمادها خلال هذا الموسم، هو أحمر الشفاه النبيذي أو العنبي، واختاريه بالدرجات المطفية، والتي تمنحكِ شفاهًا كبيرة ولمسة جريئة.



أحمر الخدود الوردي البارز

أحمر الخدود الوردي



وبالنسبة لأحمر الخدود، فعند تطبيق المكياج النود الناعم والذي مازال متربعًا على عرش الموضة حتى الخريف والشتاء القادم، فاختاري أحمر الخدود البارز الوردي، المستوحى من اطلالات الصبايا في الريف، للمسة أكثر طبيعية وأقل تكلفًا.



العيون الغرافيك

العيون الغرافيك



بالفعل بدأنا نشاهد اللعب بالأيلاينر وأقلام الكحل للعيون، فوق الجفن العلوي والسفلي، لاطلالة لافتة الأنظار، اعتمدتها النجمات بجلسات التصوير والحفلات الكبيرة المختلفة.



المكياج النود

المكياج النود



من أكثر الصيحات المفضلة لدى خبراء التجميل، لأنها تُبرز جمال الصبيّة من دون أن تغيّر ملامحها، والتي يعتمدون فيها الألوان الترابية كالبيج والبني الفاتح ودرجات الروز الهادئة، والمميز بها أنها تناسب كل ألوان بشرة الصبايا المختلفة.

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لمسات من ألوان النيون

ألوان النيون



من الأفكار الجريئة التي يمكنكِ اعتمادها خلال خريف 2019، هو لمسة من درجات الليون بمكياج، على سبيل المثال درجات الفوشي الفاقعة من الأيلاينر فوق الجفن العلوي، التي تمنحكِ اطلالة شبابية خاطفة للأنظار.

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