- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - بدأ الخريف يدق على الأبواب، وأصبحنا نشاهد الكثير من النجمات حول العالم، ومدونات الموضة بصيحات أزياء الخريف المختلفة، والتي معها سوف تحتاجين إلى مكياج مميز وراقٍ يناسب الموسم.
وقد برز الكثير من الصيحات المختلفة التي يمكنكِ تطبقيها ما بين درجات أحمر الشفاه وأنواعه، وظلال الجفون، وألوان كحل العيون، كل هذا الأفكار اخترناها لكِ لمكياج مميز في خريف 2019.
أحمر الشفاه المطفي باللون الداكن
من درجات أحمر الشفاه التي ننصحكِ باعتمادها خلال هذا الموسم، هو أحمر الشفاه النبيذي أو العنبي، واختاريه بالدرجات المطفية، والتي تمنحكِ شفاهًا كبيرة ولمسة جريئة.
أحمر الخدود الوردي البارز
وبالنسبة لأحمر الخدود، فعند تطبيق المكياج النود الناعم والذي مازال متربعًا على عرش الموضة حتى الخريف والشتاء القادم، فاختاري أحمر الخدود البارز الوردي، المستوحى من اطلالات الصبايا في الريف، للمسة أكثر طبيعية وأقل تكلفًا.
العيون الغرافيك
بالفعل بدأنا نشاهد اللعب بالأيلاينر وأقلام الكحل للعيون، فوق الجفن العلوي والسفلي، لاطلالة لافتة الأنظار، اعتمدتها النجمات بجلسات التصوير والحفلات الكبيرة المختلفة.
المكياج النود
من أكثر الصيحات المفضلة لدى خبراء التجميل، لأنها تُبرز جمال الصبيّة من دون أن تغيّر ملامحها، والتي يعتمدون فيها الألوان الترابية كالبيج والبني الفاتح ودرجات الروز الهادئة، والمميز بها أنها تناسب كل ألوان بشرة الصبايا المختلفة.
لمسات من ألوان النيون
من الأفكار الجريئة التي يمكنكِ اعتمادها خلال خريف 2019، هو لمسة من درجات الليون بمكياج، على سبيل المثال درجات الفوشي الفاقعة من الأيلاينر فوق الجفن العلوي، التي تمنحكِ اطلالة شبابية خاطفة للأنظار.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
إقرئي أيضاً
ألوان أحمر شفاه موضة خريف 2019
استوحي مكياجكِ من الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز
مكياج خفيف وجذاب على طريقة أوليفيا باليرمو
كانت هذه تفاصيل خبر صيحات مكياج مميزة لخريف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.