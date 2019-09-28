نصائح للبشرة الحساسة قبل تطبيق المكياج

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - تعاني البشرة الحساسة أكثر من غيرها خلال عملية تطبيق المكياج حيث أن استخدام أي مستحضر غير مناسب لها من شأنه أن يتسبّب لها بالتهيّجات والحكة المؤلمة وغيرها من المشكلات التي قد تصل إلى حدود إصابتها بالالتهابات.
من هنا، يجب التأني في اختيار مستحضرات التجميل التي تناسب البشرة الحساسة، واتباع بعض التعليمات التي تحميها من أي مشكلة قد تهدد صحّتها.
1. حضّري بشرتك جيداً
إذا كانت بشرتك حساسة للغاية، ينبغي عليك ترطيبها جيداً من خلال استخدام كريمات تناسب حاجاتها ورذاذ يساعد في تهدئتها. اختاري كريمات بتركيبة ناعمة وخالية من المكوّنات القاسية، ومن الأفضل أن تكون بتركيبة الزيوت الطبيعية التي تغذي البشرة دون أن تتسبّب بتهيّجها.
2. المستحضرات العضوية ليست فعالة دائماً
تعتقد صاحبات البشرة الحساسة أن شراء المستحضرات العضوية هي الحل الوحيد للاستمتاع بمكياج ناجح دون إيذاء بشراتهن. إلا أن هذا الأمر ليس صحيحاً مئة في المئة إذ يبقى عليهن التأكد من مكوّنات هذه المستحضرات وخلوّها من العطور التي تتسبّب بـ تهيّج البشرة وتلفها.
3. اختاري المستحضرات ذات التركيبة الصلبة
إذا كانت بشرتك حساسة، عليك الابتعاد عن المستحضرات السائلة التي قد تأوي البكتيريا. الجأي إلى اختيار المستحضرات ذات التركيبة الصلبة فهي ناعمة على البشرة الحساسة وآمنة في الوقت نفسه.
4. احذري تاريخ انتهاء الصلاحية
قليل منا ينظر إلى تاريخ انتهاء صلاحية منتجات التجميل، حتى أن البعض لا يعلم بأن لديها تاريخ انتهاء. فمن العناصر التي يتم التغاضي عنها في كثير من الأحيان هو الرمز الصغير المطبوع على علبة المنتج والذي يخبرك بـ "6M" (ستة أشهر) و "12M" (عام واحد) ... والذي يحدّد مدّة صلاحية المنتج بدءاً من تاريخ فتحه. إن استخدام مستحضر منتهي الصلاحية يؤذي البشرة بشكل عام، ويتسبّب بالكثير من الأضرار للبشرة الحساسة بشكل خاص.
5. استخدمي كريمات الـBB
تتفاعل معظم البشرات الحساسة بشكل سلبي مع كريم الأساس لأن تركيبة السائل التي يتكوّن منها غالباً ما تكون قاسية عليها. اختاري تركيبة كريم الـBB لأنها ناعمة ولطيفة على البشرة كما أنها تمنحها لوناً جذاباً بشكل طبيعي جداً.
6. ابتعدي عن اللاتكس
معلوم أن الإسفنج هو افضل وسيلة لتطبيق المكياج، إنما يجدر الانتباه الى ضرورة اختيار الإسفنج القطني والابتعاد عن تركيبة اللاتكس التي تضرّ بالبشرة الحساسة وتؤدي إلى تهيّجها واحمرارها.
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