عصير الخيار علاج طبيعي للبشرة التالفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - بات اللجوء إلى الوصفات الطبيعية والخلطات المصنوعة من الفواكه والخضار والزيوت... أمراً متداولاً في روتين العناية بالبشرة من قبل النساء خاصة بعدما أثبتت هذه الوصفات قدرتها على تغذية البشرة ومعالجة مشاكلها من دون أن تتسبب لها بأي حساسية تُذكر. ولعلّ عصير الخيار من أكثر المكوّنات التي يمكنك الاستفادة منها للحصول على خلطة تساعد بشرتك في استعادة نضارتها.



فوائد الخيار للبشرة



يحتوي الخيار على الفيتامين C وحمض الكافيك اللذين يساعدان في تهدئة البشرة المتهيّجة. كما يحتوي على مضاداة للأكسدة التي تساعد البشرة في محاربة الجذور الحرّة الضارة بها.

ومن العناصر التي يحتويها الخيار والتي تساهم بشكل فعّال في تغذية البشرة، نذكر الفيتامين A والريتينول ودورهما في السيطرة على إنتاج الميلانين في البشرة.



وصفات طبيعية من الخيار



الخيار والزبادي



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقة كبيرة من الزبادي ونصف حبة مهروسة من الخيار. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على ما يشبه عجينة لزجة توزّعينها على كامل الوجه. اتركي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر. تساعد هذه الوصفة في التخلّص من مشكلة حب الشباب وتطهّر البشرة من الأعماق.



الخيار والألوفيرا

الخيار والألوفيرا



لم تعد فوائد الألوفيرا خافية على أحد، فهي من العناصر المهمّة في برنامج العناية بالبشرة. في وعاء نظيف، ضعي ملعقتين من جل الألوفيرا وأضيفي إليه حبة خيار مهروسة وبضع قطرات من زيت شجرة الشاي. اخلطي المكوّنات جيداً ووزّعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة. امسحي بقايا المزيج بواسطة قطنة مبلّلة بالماء.

تساعد هذه الوصفة في التخلّص من البكتيريا التي تهدد صحة البشرة كما أنها تمنح البشرة نسبة عالية من الرطوبة.

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الخيار والعسل

الخيار والعسل



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى نصف حبة من الخيار المهروس جيداً ومقدار فنجان من العسل الطبيعي. امزجي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس، تستخدمينه كقناع على بشرة نظيفة. اتركي البشرة منقوعة بالمزيج لمدة نصف ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر والصابون البلدي. تساعد هذه الوصفة في شد البشرة المترهّلة وتعزيز مرونتها.

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