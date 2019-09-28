أفضل صابونة لبشرة كبياض الثلج... من صنع يديك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - سواء كنت ترغبين في تفتيح وتبييض البشرة، أو تودين التخلص من البقع الداكنة والتصبغات الموجودة على بشرة وجهك، سنقدّم لك في ما يلي، طريقة تحضير صابونة البابايا والخيار، أفضل صابونة لبشرة كبياض الثلج، وهي مكونة من مواد طبيعية مئة في المئة، فضلاً عن مميزاتها المذهلة والمتعددة المفيدة للبشرة.

أفضل صابونة لتبييض البشرة



فوائد صابونة البابايا والخيار

- تعمل على تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يمنحك بشرة بيضاء نقية خالية من الشوائب.

- تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تأخير علامات الشيخوخة والتجاعيد.

- تشتمل هذه الصابونة على خصائص مفيدة تساهم في إعادة النضارة والتوهج الى البشرة.

- تمنح البشرة ترطيباً رائعاً، وتساهم في تغذيتها وتوحيد لونها.

- تساعد في التخلص من حب الشباب والبثور، وتعمل على معالجة لدغات الحشرات والحكة والتورم.

- تُستخدم هذه الصابونة للتخلص من البقع الداكنة والمستعصية على البشرة.

صابونة طبيعية من صنع يديك



مكوناتها

- ثمرة بابايا مقطعة الى قطع صغيرة.

- حبة من الخيار مقطعة الى شرائح صغيرة.

- صابونة طبيعية من دون رائحة.

- ملعقتان كبيرتان من النشا.

- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.



صابونة طبيعية لبشرة ناصعة البياض



طريقة تحضيرها

قومي ببرش الصابونة وإضافة ماء الورد إليها، من ثم ضعي المكونات في إناء على نار هادئة. وبواسطة ملعقة خشبية، حركي المزيج الى أن تذوب الصابونة بالكامل. بعدها، أضيفي كلاً من البابايا والخيار مع المواظبة على تحريك المزيج بشكل جيد. وبعد مرور خمس دقائق، أضيفي النشا وزيت الزيتون واستمري في التقليب الى أن يصبح المزيج متماسكاً. عندها، ارفعيه عن النار وصبيه في قوالب مخصصة للصابون. احفظي القوالب في مكان جاف وبارد الى أن يتجمد الصابون بالكامل ويصبح صالحاً للاستخدام.



كيفية استخدامها

لتتمتعي ببشرة كبياض الثلج بشكل دائم، واظبي على تنظيف وجهك بصابونة البابايا والخيار لمدة شهر، مرة يومياً، وذلك كل صباح.

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