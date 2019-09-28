من عروض ربيع 2020 أجمل صيحات المناكير

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - نشهد حالياً عروض الأزياء الجاهزة لـ موسم ربيع 2020 والتي تحمل إلينا صيحات جديدة ومتنوّعة ليس فقط بالملابس إنما أيضاً في ألوان وتصاميم الأظافر. وخلال جولة على أبرز ما تضمّنه أسبوع نيويورك من إطلالات، لفتتنا بعض صيحات المناكير التي ستعنون خياراتك في الربيع المقبل.
1. مناكير فرنسية بلمسة مبتكرة في عرض Alice+Olivia
أرادت مزيّنة الأظافر جينا إدواردز أن تحتفل بالشعور الخيالي للمجموعة إنما بأسلوب جديد وغريب، فاعتمدت المناكير الفرنسي الكلاسيكي وأدخلت اليه لمسات عصرية من خلال رسم القمر الناعم باستخدام مزيد ألوان محايد.
2. مناكير فرنسية برتقالي في عرض Oscar de la Renta
ظهر المناكير الفرنسي أيضاً في عرض أوسكار دي لارينتا إنما تمّ اعتماد اللون البرتقالي بدرجة هادئة بدلاً من اللون الأبيض، وزيّن سطح الظفر بنقطة باللون نفسه لمزيد من الابتكار والتجدّد.
3. إكسسوارات معدنية في عرض Tibi
اختار مزيّن الأظافر جين سون درجة الرمادي الحيادية لتزيين أظافر العارضات، إنما لم يغيّب عن خياره لمسة الغرابة والجرأة من خلال تزيينها باشكال من الاسلاك المعدنية ما أبعدها عن الرتابة.
4. الأحمر البرّاق في عرض The Blonds
أرادت عارضات دي بلوندز أن يحتفلن بأجواء Moulin Rouge هذا الموسم وظهر ذلك جلياً من خلال الأزياء والأظافر التي زيّنها اللون الأحمر بدرجته اللامعة مع مجموعة من الأحجار باللون الأحمر زادت من جرأة الإطلالات ودفئها.
5. أظافر لوزية في عرض Tommy Hilfiger X Zendaya
بدت أظافر العارضات في عرض تومي هيلفيغر وزندايا أنيقة لأقصى حدّ. اعتُمد الشكل اللوزي لتقليمها وتم تزيينها باللون الأحمر الداكن الذي قد يكون قاتماً في الربيع ولكنه بالتأكيد سيزيد من فخامة إطلالتك وأنوثتها.
6. أجواء ثمانينية في عرض Jeremy Scott
لوحة ألوان متنوّعة وأشكال هندسية وحيوانية مبتكرة تم اعتمادها في مناكير عارضات جيريمي سكوت. جاءت الأظافر بقوالب عشوائية إنما أنيقة عكست جرأة وحيوية في الإطلالات تناسب الموسم الجديد.
7. أظافر قصيرة في عرض Phillip Lim
فضّلت عارضات فيليب ليم الحفاظ على أظافر قصيرة وناعمة، ولكنها أضفت عليها إشراقاً من خلال لوحة الألوان المنعشة التي اعتمدتها والتي تراوحت بين الأصفر الليموني والبيج الوردي والبيج.
8. الأسود في عرض Rag&Bone
من صيحة البولكا دوت أو النقاط استوحت عارضات راغ أند بون مناكير الأظافر لهذا الموسم. تلوّن الظفر بدرجة الأسود الكاحلة وزيّنته نقطة بولكا بيضاء جاءت كلمسة عصرية على هذا اللون الكلاسيكي.
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