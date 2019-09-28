تخلّصي من تصبّغات الشمس مع هذه الوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - قبل استقبال فصل الشتاء لا بدّ من التخلّص من رواسب الصيف على بشرتك وما خلّفته أشعة الشمس من تصبّغات وبقع أفقدت بشرتكِ نضارتها. فالتعرّض لأشعة الشمس طوال الوقت، يؤدي إلى ظهور بقع داكنة، تُسمى أيضاً الكلف. وهذه تجعل لون البشرة غير متجانس فتبدو باهتة ومتعبة.



تعتبر كريمات الوقاية من أشعة الشمس السلاح الأقوى في وجه هذه العوامل البيئية المضرّة. لذا يُشدّد أطباء الجلد على تطبيق كريم الحماية يومياً قبل الخروج من المنزل وعلى مدار السنة. إلا أن هذه الكريمات تقي من أضرار الشمس ولكنها لا تُعالجها.



في ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في إخفاء البقع الداكنة عن البشرة وتوحيد لونها.



وصفة الكركم والليمون

وصفة الكركم والليمون



يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تقلّل خلايا الميلانوما التي تسبّب ظهور البقع الداكنة بالإضافة إلى دوره في إضعاف أنزيمات التيروزين التي تلعب دوراً في إنتاج مادة الميلانين.

لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقة صغيرة من معجون الكركم الخام ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. امزجي المكوّنين معاً للحصول على عجينة تستخدمينها كقناع على بشرة نظيفة. اتركي القناع حتى يجف ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.



وصفة الشوفان والعسل

وصفة الشوفان والعسل



يحتوي الشوفان على مكوّنات طبيعية تقشّر البشرة، كما تساعد في التخلّص من الخلايا الميّت والبقع الداكنة. ضعي في وعاء نظيف ملعقتين من الشوفان المطحون وأضيفي إليهما ملعقتين من اللبن وملعقة من العسل الطبيعي. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة تستخدمينها مباشرة على البقع الداكنة. اتركي العجينة على الوجه لمدة ربع ساعة حتى تجف ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

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وصفة البابايا والعسل

وصفة البابايا والعسل



في وعاء نظيف تماماً، ضعي حبة من البابايا المهروسة وأضيفي إليها ملعقتين من العسل الطبيعي. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة تضعينها مباشرة على البقعة الداكنة في البشرة وتتركينها لمدة ربع ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار هذه العملية مرة في الأسبوع حتى تتخلّصي من التصبّغات نهائياً.

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