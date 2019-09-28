5 أنواع عطور منعشة سيقع شريككِ بغرامها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - المقابلات الغرامية بين الرجل والمرأة تحتاج منكِ التألق والظهور بأفضل شكل، ولن يكتمل ذلك من دون رشة عطر جذابة من الروائح الأنيقة والمثيرة، فالروائح العطرية لها دور كبير في جذب الرجل وإثارة إعجابه بكِ.



وقد اخترنا لكِ أفضل 5 أنواع من العطور الجذابة والمنعشة لتعتمديها بمقابلاتكِ الرومانسية مع الشريك.



Marc Jacobs Daisy

Marc Jacobs Daisy



هو عطر آخر سيقع بغرامه شريككِ، ومناسب أكثر للصبايا المرحات والنشيطات، فهذا العطر البنفسجي مع رائجة الجريب فروت والفراولة، مع لمسة كلاسيكية أنثوية تفوح من الصبيّة، سوف تعجب الرجل بالتأكيد.



وعلى الرغم من وجود العديد من الإصدارات الجديدة، إلا أنّ هذا الإصدار الأصلي مازال خيار الكثير من الصبايا.



Dolce & Gabbana Light Blue

Dolce & Gabbana Light Blue



مع روائح التفاح والليمون والخيزران والورد الأبيض، يمكنكِ الحصول على رائحة منعشة وأنيقة، بخاصة وإن كنتِ تحبين الروائح الحمضية، لتأخذي حبيبكِ إلى أجواء إيطاليا الساحرة وسمائها الزرقاء الصافية.



Lancome La Nuit Trésor

Lancome La Nuit Trésor



العطر الذي أصبح يُعرف باسم "جرعة الحب"، هو عطر مثير للغاية، ويستمر على بشرتكِ وملابسكِ طوال الليل، ومعروف هذا العطر بأنه المفضل لدى الرجال، بسبب مكوناته الحلوة والناعمة، مثل الفانيليا والأوركيد، والبرالين والكمثرى والليتشي.



كما يحتوي أيضًا على القليل من القهوة والكراميل، ما يجعله الأكثر قوة وجمالًا، وقد يكون ساحرًا جدًّا ويمنحك إحساس بالدفء خلال مواسم الخريف والشتاء.

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Chloé by Chloé

Chloé by Chloé



عطر كلاسيكي آخر من ورائح كلوي المميزة، والتي تجعله يتذكركِ لفترة طويلة جدًّا، مستوحًى من أكثر رائحة أنثوية مع الورود الكلاسيكية ، المخلوطة مع الفانيليا والعنبر والليتشي، فهو عطر رائع للمرأة الأنيقة والجذابة.



Versace Bright Crystal

Versace Bright Crystal



عطر Bright Crystal هو عطر منعش ومثير للغاية مع روائح زهور اللوتس والمغنوليا، ومناسب للصبايا الشابات اللاتي يتمتعن بروح مرحة.

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