ماسك زبدة الشيا لشعر لامع في الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - تُعتبر زبدة الشيا واحدة من أكثر المواد الغنية بالمعادن والمرطبات التي يحتاجها الشعر، بخاصة في الخريف، مع تغيّر المناخ وانخفاض درجات الحرارة وقلة السوائل في الجسم، قد يتعرض الشعر للكثير من المشاكل الصحية أهمها الترطيب، ليبدو دائمًا بشكل صحي ولامع.



وتحتوي زبدة الشيا على الأحماض الدهنية المشبّعة، كحمض الستياريك stearic، وحمض الأوّليك، بالإضافة إلى المعادن والبروتينات، التي يحتاجها شعركِ، لهذا قد اخترنا لكِ ماسكات طبيعية لشعر لامع وصحي في الخريف.



ماسك زبدة الشيا والأفوكادو وزيت الزيتون

ماسك زبدة الشيا والأفوكادو وزيت الزيتون



- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

- ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وقلّبيها جيدًا.

ضعي الماسك على شعركِ من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة على شعركِ ولا تنسي وضع غطاء بلاستيكي على الشعر.



ماسك زبدة الشيا والعسل

ماسك زبدة الشيا والعسل



ملعقة كبيرة زبدة الشيا

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة كبيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها البعض وضعيها على الشعر الرطب المبلل بالماء.

اتركي الخليط لمدة ساعة على شعرِك، ثم اشطفي شعركِ بعدها بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، للحصول على شعر صحي ورطب في الخريف.



ماسك زبدة الشيا مع الحليب

ماسك زبدة الشيا مع الحليب



ملعقة كبيرة زبدة الشيا

نصف كوب حليب



في المايكرويف ضعي الحليب مع زبدة الشيا لمدة ثوانٍ.

ضعي الخليط على شعركِ، ومن ثم لفي شعركِ بفوطة دافئة، واتركيه على الشعر لمدة من نصف ساعة إلى ساعة.

اغسلي شعركِ بعدها بالماء جيدًا، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا قبل الاستحمام، للحفاظ على شعرِك.

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