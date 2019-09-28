يصطادون سمكة قيمتها 3 ملايين دولار.. ويلقون بها في البحر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر صيادون هواة إعادة سمكة تونة ضخمة، لمياه المحيط، بعد اصطيادها، بالرغم من أن قيمتها تصل لأكثر من 3 ملايين دولار.

الصيادون نجحوا في اصطياد سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء، يبلغ وزنها 270 كيلوجرام، وطولها 2.6 مترا، قبالة سواحل جمهورية إيرلندا.

وبحسب صحيفة “إندبندنت”، فإن السمكة هي الأضخم التي تم اصطيادها في تلك المنطقة هذا العام، وكانت ستبلغ قيمتها 3.3 مليون دولار، في حال تم بيعها.

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ولم يكن طاقم البحارة في المياه لغرض الاصطياد التجاري للتونة، ولكنهم كانوا، مثل العديد من القوارب على سواحل أيرلندا، يشاركون في برنامج “للصيد والإطلاق”، للمساعدة في الحفاظ على الأعداد المتناقصة من سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء.

ديفيد إدواردز، أحد الصيادين، اكتشف السمكة على بعد 5 كيلومترات من قاربه في جنوب إيرلندا، ووضع علامة على السمكة، قبل إعادتها للمياه.. ونشر صورا للسمكة الهائلة على صفحته على “فيسبوك”، وشكر طاقمه، بمن فيهم دارين أوسوليفان من مدينة كورك الإيرلندية، والصياد الهولندي هينك فيلدمان.

ويعتبر سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء، من الأطعمة الشهية التي تحظى بتقدير كبير في اليابان، حيث بيعت سمكة واحدة وزنها 278 كيلوجراما، وهو حجم مماثل للسمكة التي أطلقها إدواردز، مقابل 333.6 مليون ين (3.3 مليون دولار) في شهر يناير من هذا العام.

وأصبحت هذه السمكة نادرة بشكل متزايد بسبب الصيد المفرط، وهي مدرجة على قائمة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.