"روق بالك".. رسالة علا رشدي لمنتقدي إطلالاتها في ختام "الجونة"

رسالة قصيرة وجهتها الفنانة علا رشدي، لمنتقدي إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، نشرت علا رشدي، صورتين للفستان الذي ارتدته، في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "خلاص الصور دي من ختام مهرجان الجونة، وده يا جماعة آخر فستان في المهرجان السنة دي، عشان اللي مكنش عجبه الفساتين يروق باله، واللي كان عجبه يستني المهرجان الجاي".

وظهرت الفنانة علا رشدي، بالأمس، في حفل الختام برفقة زوجها الفنان أحمد داود، وارتدت فستانا طويلا ضيق من اللون اللبني اللامع، بالإضافة إلى فتحة صدر.

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واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.