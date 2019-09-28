صورة جديدة تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني

نشرت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعها بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وعلقت بسمة على الصورة، قائلة: «وأخيرا صورة مع الهضبة بنفسه».

حفل عمرو دياب في الجونة

وكان الفنان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا، في مدينة الجونة، على هامش ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

Advertisements

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم دينا الشربيني، هند صبري، رجاء الجداوي، نجلاء بدر، وإلهام شاهين، تامر حبيب.

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.