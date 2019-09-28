هاني البحيري.. كلمة السر في تألق رجاء الجداوي وليلى علوي بختام الجونة

لفتت رجاء الجداوي وليلى علوي الأنظار بإطلالتهما، خلال حضورهما الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة.

وارتدت "رجاء" و"ليلى" فستانين بتصمميات وألوان متباينة، جعل الجمهور يتساءل عن هوية مصممها، والإجابة هي المصري هاني البحيري، كلمة السر في سحر إطلالات نجمات الزمن الجميل.

وأطلت "رجاء" بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض ومزين بنقوش بمئات النقوش الفضية الصغيرة، كما أنه بأكمام ممتدة حتى المعصمين.

ارتدت "ليلى" فستان "أوف شولدر" أبيض وطويل ومنقوش، ومزين بنقوش وفصوص فضية صغيرة الحجم، ومزود بـ"كاب" يحمل اللون نفسه.

Advertisements

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك في المهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.