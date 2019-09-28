بعد ظهورها ببدلة رجالي.. ساندي: أنا أشيك "فنان" في مهرجان الجونة

علقت الفنانة ساندي، على الإطلالة التي ظهرت بها في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، إذ حرصت على الظهور في "استايل" رجالي، من خلال ارتدائها بدلة سوداء.

ونشرت ساندي صورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة عليها: "أشيك فنان في الجونة السينمائي.. محبتش أجيب بقية البدل اللي عندي خوفًا علي شعور الزملاء".

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واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.