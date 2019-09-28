نشر صورهما الحميمية.. فانتقمت منه بأبشع طريقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت شابة أرجنتينية لعقوبة السجن 13 عاما، وذلك لمحاولة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة بعد أن أقدمت على فعل قاتل لصديقها.

وفقا لـ”سكاي نيوز” فقد أقرّت هيئة المحلفين بإدانة المهندسة برندا باراتيني صاحبة الـ 28 عاما، بالإجماع، تماشيا مع طلب الادعاء، إثر قيام المرأة بقطع عضو صديقها الذكري بواسطة مقص.

الشابة قالت وهي تبكي قبل تلاوة الحكم: أنا فعلا آسفة لما اقترفته ولم يكن في نيّتي قتل أحد، وأرغب فعلا في أن يتم إحقاق الحقّ، وكل ما أريده هو أن أكمل حياتي التي أفسدتها، بشكل طبيعي.

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الرجل، وهو متزوّج واسمه سيرجو ف، خضع لجراحات ترميمية عدة بعد الحادثة.

باراتيني كانت قد أقرّت خلال المحاكمة بأنها أرادت الانتقام من شريكها لكن ليس قتله، لأنه أساء معاملتها وتشارك مع أصدقائه تسجيلات حميمية لها، وقالت: “مسّ بخصوصيتي وحياتي ومسيرتي”.

إيفان سيروني، محامي الفتاة قال: إنه يعتزم الطعن في القرار، مشيرا إلى أنه لم يشهد يوما في تاريخ القضاء الأرجنتيني إقرار محاولة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة بسبت جرح في العضو الذكري.