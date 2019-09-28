مليونير أمريكي يربح اليانصيب مرتين ويعيش في مقطورة

رنا صلاح الدين - أصبح الأمريكي بوبي ستيوارت، مليونيرا بعد أن فاز باليانصيب مرتين خلال 4 شهور فقط.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديل ميل” البريطانية، فالرجل المليونير ما زال يعيش في مقطورة، ويقود رافعة ويأكل الهامبورجر أو “الهوت دوج” كل ليلة، معتبرا أن لا شيء تغير في حياته أو اختلف عما كان عليه سابقا.

بوبي ستيوارت، البالغ من العمر 65 عامًا، قال: إنه لا يزال يحب أن يعيش حياة بسيطة، فهو ما زال يعيش في نفس المقطورة التي كان يعيش فيها على مدار 40 سنة، في كينيبانكبورت، وما زال يعمل بنظام المناوبة في نفس شركة المقاولات.

ستيوارت كان قد ربح مليون دولار، من ولاية ماين، بواسطة بطاقة “كشط” في مايو الماضي، ثم عاد ليربح 100 ألف دولار أخرى بعد 4 أشهر فقط.

الفائز كشف أن لا شيء اختلف عليه، فهو يفعل نفس الشيء مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أنه انتظر أسبوعا لتقديم بطاقته الأولى الفائزة بسبب التزامات العمل، وعندما أتاح له جدول عمله السفر إلى مقر يانصيب ولاية ماين في أوغستا.

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بوبي شدد على أنه لا يزال يتناول العشاء في نفس المطعم بعد العمل في سوق أروندل في المساء، وأن وجبة الطعام متواضعة دائما، سابقا وحاليا، ولا تزيد قيمتها على 11 دولار، مشيرا إلى أنها تتكون هامبورجر أو هوت دوج مع البطاطس المقلية.

وقال: إنه لم ينغمس في الكماليات المرتبطة بوضعه المالي الحديث، أي بعد أن أصبح مليونيرا، مثل شراء سيارة جديدة أو منزل جديد أو القيام بعطلات رائعة، كما يفعل كثيرون من محدثي النعمة أو ممن أصبحوا مليونيرات بين ليلة وضحاها.

وبينما كان معظم الفائزين يستأجرون محامًيا أو محاسبًا للمساعدة في إدارة شؤونهم المالية، قال ستيوارت لماذا يجب أن أدفع لهؤلاء الرجال؟.. مشيرا إلى أن شقيقه عرض عليه شراء مقطورة جديدة، لكنه أوضح أنه لا يريد ذلك لأن لديه كرسيه وتلفزيونه وهو مرتاح تمامًا في المقطورة التي يعيش فيها منذ سنوات طويلة.

أما ابنه غريغ، البالغ من العمر 46 عاما، الذي فاز هو الآخر مرة واحدة بيانصيب اللوتو وربح 250 ألف دولار، فقال إن والده سعيد للبقاء حيث هو، مشيرا إلى أن كل من تحدث إليه سأله “لماذا لا يشتري والدك منزلا جديدا؟.

كان ستيوارت، بعد فوزه بالمليون دولار، قدم حصصا من أمواله لكل من أولاده الثلاثة، وأبلغهم أن بإمكانهم إنفاقها بالطريقة التي يرغبون فيها.