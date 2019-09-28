السجن مدى الحياة لقاتل شقيقته "كيم كاردشيان" باكستان

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أعلنت محكمة باكستانية أمس الجمعة، السجن مدى الحياة لقاتل شقيقته المعروفة إعلاميا بـ"كيم كاردشيان" باكستان.
وأدانت المحكمة محمد وسيم، شقيق نجمة مواقع التواصل الاجتماعي قنديل بلوش التي اشتهرت في الصحافة العالمية بـ "كيم كاردشيان"، بعد خنقه لشقيقته حتى الموت لنشرها صور شخصية لها، وتسجيلات اعترف أنها استفزته وقادته لفعلته.
وقد ألقي القبض على الفاعل، وبعد أيام قال خلال مؤتمر صحفي إنه غير نادم على ما فعله وإنه "بالطبع"، قتل شقيقته لأن سلوكها أصبح "غير مقبول".
فيما قالت أنوار ماي والدة بلوش، لوكالة فرانس برس إنها تأمل بأن تتم تبرئة ابنها، موضحة "أنه بريء هي كانت ابنتي وهو ابني".
وبداية الواقعة حدثت في العام 2016، وحينها تصدرت جريمة قتل قنديل بلوش العناوين حول العالم وساهمت في تجديد الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، التي عادة ما تكون ضحاياها نساء ويفلت مرتكبوها من العقاب.
يذكر أن البرلمان الباكستاني بعد ثلاثة أشهر على هذه الجريمة، أقر قانونا جديدا يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على مرتكبي جرائم الشرف.
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