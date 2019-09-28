صور.. هند صبري تقبل زوجها في ختام الجونة: لولا دعمك ما كنت لأقف هنا

اختارت الفنانة هند صبري التعبير عن حبها لزوجها أحمد الشريف، بقبلة على وجنته في حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

وقبل ذلك أعلنتها هند صبري صراحة أمام الجميع بأن زوجها هو كلمة السر وراء نجاحها، فقد حازت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم، "حلم نورا"، وقالت خلال التكريم، "لولا دعمك ما كنت لأقف هنا".

ووجهت رسالة رومانسية لزوجها قائلة، "أحبك"، ثم ألحقت ذلك بقبلة في الكواليس بعد التكريم.

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مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.