طلاق ولا تصوير؟.. غياب الفيشاوى وندى كامل عن ختام الجونة يعيد شائعات انفصالهما

غاب الفنان أحمد الفيشاوي، عن الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المنعقد مساء أمس، وسط تساؤلات عن السبب في ذلك.

جدل حول غياب أحمد الفيشاوي

في 24 سبتمبر الماضي، نشب خلاف بين "الفيشاوي" وزوجته ندى الكامل داخل غرفتهما، وحدثت مشادة كلامية بينهما بصوت عالي.

أحمد الفيشاوي يحسم الجدل حول مغادرته "الجونة"

نفى أحمد الفيشاوي، نبأ انفصاله عن زوجته لـ"الوطن"، أمس، قائلا إن السبب في اعتقاد البعض انفصاله عن زوجته، هو وقوع مشادة كلامية بصوت عالي داخل غرفتهما، متابعا: "حصل سوء تفاهم، والناس فهمت غلط، والحمد لله كل تمام".

وفي اليوم نفسه، نشر "الفيشاوي" صورة تجمعه بزوجته ورجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلا: "شكرًا الجونة السينمائي على هذه الخبرة الشيقة، أنا عدت إلى القاهرة لاستكمال تصوير أحد أعمالي".

الغريب في الأمر أن أحمد الفيشاوي وندى كامل، لم يحضران الحفل الختامي لفعاليات مهرجان الجونة، أمس، وهو ما أعاد إلى الأذهان شائعة انفصالهما مجددا، ليفرض التساؤل نفسه، هل انفصل "أحمد" و"ندى"؟ أم أنهما غادرا الجونة لتصوير الفيشاوي فيلم؟

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اُختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك في المهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.