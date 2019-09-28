مستشار محافظ البنك المركزي: صداقة الزوج هي الأمان وطريق النجاح

قالت الدكتورة نجلاء النزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون الأفريقية خلال فاعليات منتدى المرأة المصرية، إنها نشأت في مناخ أسري سليم، لم تشعر بالتفرقة بين ولد وبنت، وعندما تزوجت كانت الصداقة بينها وبين زوجها جزءا أساسيا من نجاح حياتها.

وتتابع النزهي حديثها بأن زوجها كان يحرص أن تحضر معه جلسات الحوارات السياسية والاجتماعية ويفتخر بها، لدرجة أن زميلاتها كان يستغربن من قوة العلاقة بينها وبين زوجها.

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وأضافت أنها أثناء تحضيرها الدكتوراه كان زوجها يساعدها في عمل الأبحاث، وهذا يدل على دور الرجل في دعم حياة شريكته، وعندما عرضت اقتراحتها للتطوير في عملها بالملف الأفريقي على محافظ البنك المركزي دعمها بشدة وقال لها: "انطلقي"، معتزة بشرف العمل على رأس هذا المنصب.

وأوضحت خلال كلمتها، أنها رغم عدم إنجابها إلا أنها كانت أم لابنه زوجها وصديقتها، وأصبحت صديقة مقربة أيضا لوالدتها.

وأضافت أنه عندما أخبرتها ابنة زوجها وهي بالثانوية العامة، أنها لن تدخل امتحان التاريخ لعدم قدرتها على استيعابه وقتها، تقدمت بطلب إجازة من عملها وبقيت معها بالمنزل، ودرست لها مادة التاريخ حتى أجادتها.