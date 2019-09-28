أصيب بالشلل.. طلقات الابنة تفسد مخطط عجوز أمريكي حاول قتل طليقته

لم يكن يخطر على بال الأمريكي "هنري هيربيج" أنه أثناء محاولته الخلاص من طليقته سيصاب بالشلل قبل تنفيذ جريمته بدقائق، وذلك بعد أن استمعت محكمة في ولاية فلوريدا الأميركية إلى مؤامرة قتل حاكها زوج أراد قتل زوجته السابقة.

ومثل هنري، البالغ من العمر 65 عاما، الأربعاء الماضي أمام المحكمة عبر رابط فيديو، بينما كان مستلقيا على سرير معلق بجهاز التنفس الصناعي، ليكشف عن مخطط الجريمة التي كان ينوي تنفيذها، حسب صحيفة "مترو" البريطانية.

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وقال المدعون، إن الرجل الستيني ارتدى باروكة وتنكر في محاولة لقتل زوجته وغادر منزله في بيس، فلوريدا في الثامن من سبتمبر بسيارته وهو يسحب مقطورة محملة بأكياس القمامة، ولفة شريط لاصق، وأسلاك ربط بلاستيكية، وغاز إضافي حتى لا يضطر إلى التوقف.

ووفقًا لوثائق المحكمة، كان هنري، الذي قاد سيارته صوب منزله السابق في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، حيث تعيش زوجته، مسلحا ببندقية، ومفتاح صواميل فولاذي، وعصا خشبية، وترك هاتفه في المنزل، بحيث لا يمكن تعقبه، وتوقف في المتاجر الصغيرة التي لا يوجد فيها كاميرات مراقبة، واستخدم الأموال النقدية فقط في دفع ثمن الطعام والشراب.

لم تسير خطط "هنري" كما عقد لها، حيث فوجئ بابنة زوجته الكبرى التي أطلقت النار عليه دفاعا عن النفس، فأصيب بالشلل على الفور، وفقا لما ذكرته قناة "إيه بي سي نيوز 13".