ليلى علوي عروس حفل ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

خطفت ليلي علوي الأنظار خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، إذ ارتدت فستاناً باللون الأبيض من قماش الدانتيل، مزينا بالكامل بالتطريزات، وأتسم التصميم بصيحة الكاب الطويل، من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، وستايلست يمنى مصطفي.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط متدلية وخاتم كبير الحجم، من" Glamour Jewellery"، واعتمدت مكياج ناعم ركزت على إبراز جمال العين برسمة السموكي، وأحمر شفاه باللون الكشمير، بلمسات "soha khoury".

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واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بلمسات مصفف الشعر محمد الصغير.

وانسدل الستار على مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة مساء أمس الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.

كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.