في أقل من 30 دقيقة.. حضري مكرونة فوتيتشيني ألفريدو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة تحضير وجبة.. حضري مكرونة فوتيتشيني ألفريدو على طريقه موقع " كوكباد" المتخصص في الطعام.

المقادير:

2 x قطعة زبدة، 1 ½ x كوب (140 جرام) جبن بارميزان مبشور، 1 ½ x كوب (140 جرام) كريمة لبّاني، 1 x رشة ملح، 1 x رشة فلفل اسود مطحون، 1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم، 1 x كيس مكرونة فوتيتشيني، ½ x كوب (140 جرام) جبن رومي مبشور.

الخطوات:

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علي المياه في إناء ونضع الملح، ثم نضيف المعكرونة، ونتركها من 8إلى 10دقائق.

تحضير الصوص:

في إناء على النار ضع الكريمة، ونضيف عليهم الزبدة و نقطعها قطع صغيرة بالملعقة الخشب و تقلب جيدا حتى تذوب، ونضيف الملح و بودرة الثوم و الفلفل، ثم نضيف الجبن الرومي و البارميزان و نقلب المكونات جيدا علي درجة حرارة متوسطة لحد ما يذوب الخليط و يتخذ شكل الصوص.

وبعد تصفية المكرونة من المياه هانضيفها على الصوص و نقلبهم جيداً. وتقدم.