أناقة ما بعد الـ50.. إطلالات ساحرة لنجمات الزمن الجميل في ختام "الجونة"

عادة ما تخطف الشابات الأنظار في المهرجانات السينمائية بأحدث تقاليع الموضة كـ"الريش" والفساتين الجريئة، ولكن النجمات ممن تجاوزن الـ50 عاما، كان لهن رأيا آخر حيث ظهرن بإناقة استثنائية كانت على قدر من الرقي.

ويستعرض التقرير التالي أبرز فساتين فنانات الزمن الجميل.

يسرا

ارتدت يسرا فتسانا من اللون الأسود، هادئ "وان شولدر"، خطفت به الأنظار ببساطته، ورغم أنه لم يكون بأكمام إلا أنه تميز بالاحتشام، مقفول وطويل، واسع، وأكملت اللون بالإكسسوارات التي لائمت فستانها.

رجاء الجداوي

اختارات الفنانة رجاء الجداوي اللون الفضي لإطلالتها في مهرجان الجونة، وكان الفستان ساحرا في احتشامه، واسع مقفول، له أكمام واسعة، مطرز بالفصوص، وزينب رقبتها بعقد ألماظ.

ليلى علوي

اختارت ليلى علوى اللون الأبيض لفتسان حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وهو فستان "أوفشولدرز"، مقفول، له أكمام شفافة وذيل طويل، على هيئة Fish tail.

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إلهام شاهين

على غير عادتها في ارتداء الفساتين المفتوحة، أو الغريبة والقصيرة، اختارت الفنانة إلهام شاهين فستانا من اللون الأبيض، مقفول تماما له أكمام، واسع، وزينته بعقد من المجوهرات رائع.

شيرين رضا

ربما كانت شيرين رضا هي الفنانة الأكثر جرأة بينهن، إلا أن الفستان لائم شخصيتها المرحة، وجسدها الصغير، حيث اختارت فستانا أسود لامعا متداخلا مع اللون الفضي لحفل الختام.

مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.