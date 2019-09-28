ملكة جمال روسيا: لم أخن ملك ماليزيا.. ومستعدة لإجراء الحمض النووي لطفلنا

بعد طلاق دام لشهور، كشفت أوكسانا فوفودينا ملكة الجمال الروسية، تفاصيل مثيرة بشأن طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.

وقالت ملكة الجمال البالغة من العمر 27 عاما لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن السلطان محمد الخامس طلقها عبر الإنترنت، وأنها لم تقم بخيانته وأنها على استعداد لاختبار الحمص النووي، لابنهما بعد ادعاء والده بأنه لا يشبهه.

وأكدت أنها لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في ديسمبر الماضي، مضيفة أن ابنهما ليون يشبه أباه تماما: "فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك".

واستكملت: "عندما غادر في ديسمبر، لم يعد، لذلك اكتشفت الطلاق من خلال الإنترنت، لا أعرف ما حدث بالضبط لأن كل شيء كان على ما يرام، كنا ننتظر مولودنا الأول، وحتى الآن ما زلت لا أفهم السبب الحقيقي لفعل ذلك".

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وكانت ملكة جمال موسكو السابقة قد تزوجت السلطان، البالغ من العمر 49 عاما، في احتفال إسلامي سري في ولاية كيلانتان الماليزية في 7 يونيو العام الماضي.

يذكر أن قصة الحب التي وقعت بين ملكة جمال روسيا وكلك ماليزيا دفعته للتخلي عن العرش من أجلها، وحينها صرح بأنه حان الوقت للتفرغ لزوجته وحب حياته.