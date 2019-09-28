أسرار أول نظرة حب.. أحمد داوود: لما شفتها قلت دي راجل.. وعلا رشدي: كانت جوازة منيلة

نشرت الفنانة علا رشدي، جزءا من مقابلة تليفزيونية جمعتها بزوجها الفنان أحمد داوود، وكتبت في تعليقها عليها "قصة حب عنيفة"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تضمن اللقاء الحديث عن بداية علاقتها، وأشد الاختلافات التي جرت بينهما.

وقال أحمد داوود، إنه في بداية معرفته بها كان في عام 2006، في مركز الإبداع الفني، وعن أول انطباع قالت علا رشدي، "أحمد كانت ريحته حلوة أوي".

أما عن أحمد داوود فقال عن أول انبطاع، "كانت قاعدة بننطلون أسود، وتي شيرت أبيض، وقلت ايه ده دي راجل ولا ست دي".

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أما عن الزواج قالت علا رشدي مازحة، "دي كانت فكرة منيلة بستين نيلة"، فرد عليها داوود، "كنت صغير واضحك عليا، ما كنت اتجوزت دلوقتي، بس أنا بقول الحمد لله لو مكنتش اتجوزت وقتها مكنتش هتجوز، وأنا فخور بيكي وفخور بالأولاد".

علا رشدي وأحمد داوود

وتصدر الثنائي علا رشدي وأحمد داوود ترناد محركات البحث بسبب ظهورهما المرح المتكرر في فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وكانا متشابهين إلى حد كبير، ما أثار الجدل، حول قصة حبهما الاستثنائية في الوسط الفني.

مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.