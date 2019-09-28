سارة نخلة بفستان جريء في الجونة.. ومتابعوها: "كيد النسا عشان سبتي أحمد"

أطلت ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة بفستان من اللون البستاج، جرئ، خطفت به الأنظار خلال حفل ختام فعاليات مهارجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

جمهور السوشيال ميديا ربط إطلالة سارة نخلة الجذابة، بانفصالها عن الممثل المصري أحمد عبدالله.

ولقت الصور التي شاركتها سارة نخلة مع جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاعلا كبيرا، بين الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "ده كيد النسا"، و"إيه ده عشان سبتي أحمد وانطلقتي"، و"ايه الفتسان المفتوح ده في ايه".

فستان سارة نخلة

وارتدت سارة نخلة فستانا من اللون البستاج، "أوفشولدرز"، مفتوح على شكل Heart، عند منطة الصدر، ضيق، مفتوح حتى أعلى الركبتين من تصميم سارة طايل، وحذاء من اللون النود له كعب عال، وزينت رقبتها بعقد من الألماظ، فيما تركت شعرها منسدلا، ووضعت heavy makeup.

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انفصال سارة نخلة وأحمد عبدالله

وكان الفنان أحمد عبدالله، انفصل منذ عدة أشهر عن زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، ووصلت مشاكلهما إلى النيابة ومحكمة الأسرة، كما قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من سارة.

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.

ومن حينها وقصة أحمد عبدالله وسارة نخلة متصدرة المشهد في خانة المشكلات الزوجية في الوسط الفني، كما لا تكف سارة نخلة عن نشر أسرار ومشكلات وتفاصيل تخص زواجهما السابق.

مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.