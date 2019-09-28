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الإمارات تقدم 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

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أعلنت الإمارات، تقديم مساهمات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدى الثلاث سنوات المقبلة، في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم، أن الإعلان جاء على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي هذا التعهد الجديد في إطار تعزيز الشراكة مع هيئة المرأة، حيث ترتبط الإمارات بعلاقات اسراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ نشأتها في عام 2010، وقدمت ما يقارب 26 مليون دولار أمريكي لميزانيتها الأساسية بهدف دعم الهيئة على الاضطلاع بمهامها وتنفيذ استراتيجيتها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك عن طريق مكتب الاتصال التابع للهيئة في أبوظبي.

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