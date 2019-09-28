أستاذة تسويق: السوق بحاجة إلى مشروعات صناعية صغيرة تديرها المرأة

قالت الدكتورة هالة محمد لبيب، أستاذ إدارة التسويق بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن مشروع "حاضنة مشروعات المرأة" يهدف إلى تمكين المرأة وتخريج رائدات أعمال، وتعزيز دورهن الفاعل في البيئة المحيطة.

وأضافت "هالة" في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن "أكثر المشروعات الموجودة حاليا، هي مشروعات تجارية لأنها من السهل تسويقها في الأسواق، مع غياب تام للمشروعات والأفكار الصناعية، فنحن بحاجة إلى ضرورة وجود مشروعات صناعية صغيرة، يجري ربطها باحتياجات السوق".

وأشارت إلى أن عمل للمرأة في المجتمع يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، متابعة: العالم الآن أصبح يعتمد على النساء ذوات الكفاءة والمهارة في جميع التخصصات، الأمر الذي يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدلات البطالة.