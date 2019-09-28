أخصائي تغذية علاجية: الكبدة والكفتة والبيض وجبات أساسية للأطفال

قال الدكتور عبدالله حسين رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى ابشواي العام، وأخصائي التغذية العلاجية، إن الأطفال في فترة الدراسة يحتاجون إلى عناية غذائية خاصة، حيث إن المخ يتغذى على الجلوكوز، ولكن ليحتفظ بالذاكرة وقوة التركيز يحتاج إلى دهون مفيدة لذلك يحتاج الأطفال في مراحل التعليم المختلفة لتناول نسبة بسيطة من الدهون المفيدة.

وأضاف "حسين" خلال لقاء مع برنامج "إلى ربات البيوت" المذاع على إذاعة "البرنامج العام"، أن بعض الدهون مفيدة للمخ مثل البيض الذي يعد مصدرا جيدا لكثير من الفيتامينات، حيث أنه يساعد على قوة التركيز، لهذا يجب احتواء الوجبة الغذائية للأبناء في المدرسة عليه، مع اختلاف طرق طهيه وأيضا يجب أن تحتوي الوجبة على نوع أو اثنين من الخضروات مثل الطماطم والخيار والجزر والخس.

وتابع "حسين" أن بعض العناصر الغذائية الأخرى التي يجب أن تحتوي عليها وجبة الأطفال ومنها البروتينات والنشويات مثل الكبدة أو الدجاج واللحوم كالكفتة مع الخبز الفينو حتى لا يعوق امتصاص الحديد، أو سندوتشات الجُبن أو الفول في الخبز الأسمر للاستفادة من الألياف الموجودة في الردة.