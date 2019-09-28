فيديو.. رضيع ينجو بأعجوبة من موت محقق داخل المصعد

كاد طفل صغير يبلغ من العمر 19 شهرا "رضيع"، أن يفقد حياته شرق الصين، بعدما علق بين دورين بمنزل لحدوث عطل فني بالمصعد.
وأظهرت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، ومحاولة إنقاذ الطفل، حيث كان كل الموجودين داخل المصعد يستعدون لمغادرته، وجرت الأم عربة الرضيع إلى الخارج بعدما خرجت هي، ولكن فجأة تحرك المصعد، ما أدى لوجود نصف الرضيع داخله والآخر متدلٍّ خارجه.
ولكن العربة كانت سببا في أن تمنع موت الطفل، حتى أتت فرق الإنقاذ، وبدأت في محاولات جذب الطفل، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واستخدمت فرق الإنقاذ المنشار الكهربائي لإحداث فتحة وإخراج الرضيع، كما نجحوا بالفعل في فصل الطفل عن مقعده وإعادته لأحضان أمه سليما معافي رغم الحادث.
وقالت التحقيقات فيما بعد أن الحادث جاء نتيجة عطل فني بالمصعد.
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