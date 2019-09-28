ساندي بينهنّ.. فنانات بإطلالات ذكورية في ختام مهرجان الجونة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج عددٌ من الفنانات اللاتي حضرنَّ فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي عن المألوف، خلال ظهورهنَّ على السجادة الحمراء، الأمر الذي جعلهنَّ محط أنظار كثيرين والتقطتهن عدسات المصورين والقنوات الفضائية التي قامت بتغطية المهرجان.

وكانت النجمات اللاتي خرجنَ عن المألوف بعكس ما اعتادت عليه نجمات الفن من خلال الظهور بفساتين سواريه؛ إذ جاءت إطلالاتُ التونسية هند صبري والمصريات سماح أنور وساندي وهدير نبيل ببدلةٍ رجالية.

هند صبري

خطفت النجمة التونسية هند صبري، الأنظار إليها بعدما ظهرت ببدلةٍ رجالية وكانت هي الزي المفضل لديها حسب تعبيرها، حيث ارتدت بدلة باللونين الأبيض والأسود، وحرصت على عدم غلق أزرار الجاكيت وتركتها مفتوحةً، إضافةً إلى بنطالٍ أسود وقميصٍ أبيض، ونسقت إطلالتها بشعرٍ منسدل ومكياجٍ هادئ وانتعلت كعبًا عاليًا.

وعلقت هند في مقابلةٍ لها على هذه الإطلالة قائلةً: "لما بشوف واحدة لابسة رجالي بتبسط وهذه ليست بدلة رجالي بالمعنى بل هي مصممة للنساء خصيصًا وتعجبني من النجمات العالميات التي ترتدي مثل هذه الأزياء كيت بلانشيت".

وأكدت أنّها تريد الظهور على طريقة أفلام هوليوود من ناحية الأكشن، مردفةً: "بس دايمًا في الدول العربية يأخذوا الأكشن على أنّه للرجال فقط"، وداعبت المذيعين بالقول: "هتشوفوني في فيلم هند بوند قريب".

سماح أنور

ظهرت سماح أنور بإطلالةٍ مفاجئة للجميع حيث ارتدت أزياء رجولية خلال إطلالتها على السجادة الحمراء، واعتمدت على ارتداء بنطالٍ أسودَ وقميصٍ أبيض وجاكيت بدلةٍ سوداء، إلا أنَّ حزام الوسط أظهر بعضًا من أنوثتها، وجاء "لوك" سماح أنور جديدًا بعدما قامت بتغيير لون شعرها للأشقر، مع وضع مكياجٍ بسيط.

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ساندي

ارتدت الفنّانة المصرية ساندي، في حفل ختام الجونة السينمائي بدلةً رجاليةً مزودةً بببيون، وكانت إطلالاتها أكثرُ الإطلالات رجولية واعتبرها الكثيرين جريئة خاصةً أنّها ظهرت بقصة شعرٍ رجالية تناسبت تمامًا مع ملابسها.

هدير نبيل

خطفت الفنانة المصرية هدير نبيل، الأنظار إليها فور ظهورها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، حيث ارتدت بدلة رجالية.

ورغم أنَّ هدير خطفت الأنظار وبدا مظهرها مميزًا فى الحفل إلا أنَّ البدلة التي ارتدتها لم تنل من أنوثتها فبدت بإطلالةٍ هوليوودية فجمعت بين الستايل الرجالي والأنثوي؛ إذاعتمدت على فتحة "V" من منطقة الصدر واعتمدت قصة شعرٍ رجاليةً أيضًا وارتدت قرطاً في أحد أذنيها.

وحرص على حضور حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة والذي أقيم في مدينة الجونة على مسرح المارينا، النجوم: أحمد السقا، وليلى علوي، وسيد رجب، وحنان مطاوع، وسماح أنور، وصبرى فواز، وتارا عماد، ورشا مهدي، ورجاء الجداوي، ولقاء الخميسي، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وياسمين رئيس، ودينا الشربيني، ويسرا، والداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، ونجلاء بدر، وسارة التونسي، ونسرين طافش، وياسمين غيث، وصبا مبارك.

كما حضر أيضًا أمينة خليل، وأحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، وناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقي، ويسرا اللوزي، وكريم قاسم، وعلي قاسم، ومحمود الليثي، وأمينة مغربي، وساندي، وباسم سمرة، وهند صبري، وأروى جودة، وحلا شيحة، وميس حمدان، وآيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وأحمد حاتم، وهدى المفتي، وغيرهم.

يُذكر أنَّ مهرجان الجونة في دورته الثالثة شارك فيه 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.