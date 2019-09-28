إطلالة غريبة لهند صبري وسماح أنور وساندي بالبدلة الرجالي في ختام مهرجان الجونة

فاجئت كل من الفنانة هند صبري والفنانة سماح أنور وساندي الجمهور بإطلالة غريبة على "الريد كاربت" حيث ارتدت كل منهن ملابسًا تشبه كثيرا ملابس الرجال مما صدم جمهورهم ومتابعيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدثت الفنانة هندي صبري خلال ظهورها في حفل ختام مهرجان الجونة عن إطلالتها الغريبة حيث وضحت أنها تفضل هذا النوع من الملابس فقالت: "أعتقد أن الملابس التي تشبه الستايل الرجالي تعد إطلالة جذابة، وأعجب كثيرا بكل سيدة ترتدي هذه الملابس والتي بالتأكيد ليست ملابسا رجالية بل هي مصممة خصيصا للنساء، وأنا معجبة كثيرا بإطلالات الفنانة العالمية كيت بلانشيت حيث ترتدي هذه النوعية من الملابس، وأنا شخصيا ارتاح كثيرا بهذا اللوك".

وأضافت هند صبري تعليقا على نهاية فيلمها "نور تحلم" المشارك بالمهرجان: "لقد تركنا نهاية الفيلم مفتوحة، وكنت سعيدة بردود فعل الجمهور والزملاء عليه"، وعن الدور الذي تتمنى تقديمه قالت: "أتمنى تقديم أدوار أكشن في الأفلام لكن للأسف في العالم العربي تقدم هذه الأدوار للرجال فقط".

وتحدثت هند صبري عن نشاطها خلال الفترة القادمة فقالت: "سوف استريح قليلا خلال الأسابيع القادمة وأجلس مع أطفالي، ثم أسافر إلى باريس".

سماح أنور تظهر لأول مرة في الجونة

إطلالة هند صبري لم تكن الوحيدة في حفل ختام المهرجان بل ظهرت الفنانة سماح أنور هي الأخرى بإطلالة شبيهه، ويعد ظهور الفنانة سماح أنور في حفل ختام مهرجان الجونة هو الأول حيث أن الفنانة قليلة الظهور خلال الفترة الماضية، وظهر معها كذلك الفنان باسم سمرة خلال الاستعدادت قبل بداية الحفل الختامي للمهرجان.

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ساندي تخطف الأنظار بإطلالتها

الفنانة ساندى صدمت أيضا الحضور بظهورها ببدلة رجالية على السجادة الحمراء، حيث تداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورها والتي أعتبرها البعض جريئة حيث أن قصة الشعر التي ظهرت بها تتناسب تماما مع الملابس.

يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة قد بدأت منذ قليل حيث توافد النجوم على السجادة الحمراء من أجل حضور حفل ختام الدورة الثالثة من المهرجان.

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