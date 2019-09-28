هل مضغ العِلك مفيد لصحة الأسنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أكد أطباء روس أن مضغ العِلك بعد كل وجبة لمدة من 10- 15 دقيقة يساعد على الحفاظ على أسنان صحية، وأيضا على سلامة عضلات المضغ، لكن يجب اختيار العلكة التي تحتوي على الحد الأدنى من السكر والصبغات الاصطناعية، حسبما جاء في موقع "العربية".

قال البروفيسور الروسي إيجور بوندارينكو: "الأفضل مضغ العلك بعد كل وجبة من 10- 15 دقيقة، وبشكل عام فإن الاستخدام الصحيح لا يسبب ضررا".

وأشار إلى أن كثيرا من بقايا الطعام في الفم تلتصق بالعلكة. كذلك حذر الطبيب من استخدام العلك بدلاً من فرشاة الأسنان، وقال: "لتنظيم كامل، بالطبع، أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان، وخيط تنظيف الأسنان".

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شعور بالانتعاش

ومضغ العلك له مزاياه فمثلا إنه يبقي عضلات المضغ في حالة جيدة، ويزيد من تدفق الدم في اللثة، ويعطي شعورًا بالانتعاش بعد تناول الطعام.

من جانبه، قال الطبيب من جامعة سيتشينوف، أليكسي بويفيروف: مضغ العلك آمن للمعدة، والمهم هو عدم ابتلاعها وعدم مضغها طوال اليوم، ويجب الامتناع عن مضغ العلك في حال أمراض اللثة، فإذا كانت الأسنان المريضة غير ثابتة فلن يستفيد من العلكة، ولا ينصح الأشخاصُ ذوو الوظيفة الضعيفة لعضلات المضغ بمضغ العلكة. والآن تتم مناقشة تصنيع العلك مع الإضافات الطبية منها البكتيريا الطبيعية.