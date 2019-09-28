قبل روزالين البيه.. سارة عبدالرحمن ترتدي ملابس صديقة للبيئة

اهتم كثير من الفنانين والمشاهير بالبيئة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث ارتدت بعض الفنانات ملابس صديقة للبيئة، مُعاد تدويرها من القمامة، أو من الأكياس البلاستيكية، أهمهن الفنانات سارة عبدالرحمن، والفنانة روزالين البيه.

روزالين البيه

تألقت الفنانة روزالين البيه بفستان من الشنط البلاستيك، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

وكشفت البيه عن مفاجأة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن الفستان الذي ارتدته مصنوع بالكامل من شنط البلاستيك: "كوچاك ستوديو صمم الفستان ده مع ابفيوز، وستات لاجئات من مؤسسة نيلفرات (تبع الـUNHCR)، اشتغلوا يد لمدة شهرين ‏في صناعة كل ريشة من حوالي 800 شنطة بلاستيك"‏.

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سارة عبد الرحمن

وارتدت الفنانة المصرية الشابة سارة عبد الرحمن، أثناء حضورها لمهرجان الجونة السينمائي، العام الماضي، ملابس من أكياس البلاستيك المُعاد تدويرها مصنوعة من 30 كيسًا، فى محاولة لتنشيط الوعي بالحفاظ على البيئة، وخطورة الأكياس البلاستكية والقمامة على صحة الإنسان والحيوانات.

وقالت سارة عبدالرحمن، نجمة مسلسل "سابع جار" في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مصر تنتج 12 مليار كيس بلاستيك خلال العام، من 1-5٪‏ فقط منها يتم إعادة تدويره"، موضحة أن الباقي يظل مدة طويلة في القمامة، وبفعل تعرضها للشمس يخرج منه الميثان السام الذي يسبب أضرار للإنسان قد تؤدى للسرطان، فضلًا عن ما يستقر منها في البحر أو الصحراء مهددًا الثروة الحيوانية، "في الغردقة مثلا شعب مرجانية بتموت وتتدمر بسبب الأكياس البلاستيك".

وأضافت أن القمامة كارثة لا يمكن حلها في يوم وليلة، ونحن في حاجة إلى معرفة المزيد عنها لكي ننقذ الموقف مثل إعادة التدوير أو محاولة وضع خطوات صغيرة لهذه المشكلة.

وأبدت الفنانة الشابة سعادتها بالفستان الذي ارتدته، قائلة: "مبسوطة أني أقول اللي أنا لابساه دة معمول من 30 كيسا بلاستيكا مُعاد تدويرها"، موضحة أن هناك "براند" مصري يصنع شنط من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة، رحبوا بفكرة تنفيذ الثوب الذي ارتدته، مشيرة إلى أن "سيدات منشية ناصر هن من صنعن الخامة نفسها".