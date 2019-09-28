اعتمدي صيحة الجمبسوت بقصات وألوان مختلفة لإطلالة عصرية وأنيقة مميزة

تسحرنا على المسرح بفساتينها الراقية، لكن النجمة نجوى كرم تفاجئنا أيضًا في الفترة الأخيرة بإطلالاتها الكاجوال الأنيقة وخصوصًا صيحة الجمبسوت بقصات وألوان مختلفة، فتتألق بلوكات شبابية وعصرية تليق بقوامها الرشيق.

في أحدث صورة نشرتها نجوى على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها، تألقت بلوك عصري مؤلف من جمبسوت دينيم بأكمام نصفية مثنية، وتميّز بقصة الأرجل الواسعة والمستقيمة، مع سحاب أمامي، جيبين كبيرين، إضافة الى الحزام الذي حدّد خصرها النحيف.

وقد زيّنت نجوى هذه الإطلالة الكاجوال بمجوهرات أنيقة، عبارة عن خاتم من الألماس وحجرة كبيرة من الياقوت وأقراط دائرية كبيرة.

وكانت نجوى قد تألقت مؤخراً لدى توجهها الى المغرب بجمبسوت أحمر نسقت معه حقيبة شانيل باللون الزهري، وإختارت أن تطل في المؤتمر الصحافي الذي سبق حفلها في مهرجان موازين بجمبسوت باللون الرمادي تميّز بالسحابة الأمامية باللون الأبيض ونسّقت معه ستيليتو أبيض.

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أناقة الجمبسوت على مسرح آراب غوت تالنت

وعلى مسرح برنامج "أراب غوت تالنت" أطلت نجوى بهذه الصيحة مرات عدة، حيث إختارت جمبسوت أبيض من تصميم دار براندون ماكسويل brandon Maxwell، كذلك تألقت بجمبسوت فضيّ اللون من تصميم رامي قاضي. وفي ختام البرنامج أطلت بجمبسوت من الترتر وبقصة الكتف الواحد.

لم تقتصر إطلالات نجوى بالجمبسوت على اللوكات الكاجوال، بل تألقت على المسرح أيضاً بأجمل تصاميم الجمبسوت التي حملت توقيع المصمم نيكولا جبران، كالجمبسوت باللون البنفسجي الفاتح المزيّن بكشكش، وآخر بلون زهري تميّز بالشك مع ربطة على الخصر، وكذلك الجمبسوت الأبيض الذي بدا من الخلف كفستان.

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