نور طارق.. راقصة استعراضية شاركت بفعاليات مهرجان الجونة: "علمت نفسي بنفسي"

نور طارق، الفتاة الشهيرة بـ"روبوتيكا"، ذات الـ22 عام، والتي احترفت الرقص بشتى أنواعه منذ طفولتها، حيث أنها علَّمت نفسها تعليم ذاتي، اكتفت بموهبتها وببعض الفيديوهات التعليمية على موقع الـ"يوتيوب"، ووصلت باحترافيتها في الرقص إلى المشاركة في استعراضات بمهرجان الجونة السينمائي لهذا العام والعام الماضي.

بدأت في تعلم الرقص منذ عام 2009، حيث رأت رقصة في أحد الأفلام الأجنبية وقررت تقليدها، كما حاولت تقليد بعض رقصات الفنان الراحل "مايكل جاكسون"، كما أنها أول فتاة في مصر تتعلم فن الـ"Popping animation" وتتبعه في تأدية عروضها، ولكن تهكمات بعض المحيطين بها جعلتها تخجل من تقديم فنها في أغلب الأوقات.

ولكنها تخلصت من هذا الخجل بعد مشاركتها في مسابقة للمواهب الشابة، في عام 2012، واستطاعت الحصول فيها على المركز الأول كراقصة استعراضية، والمركز الثاني كموهبة: "المسابقة دي صحابي خلوني أشترك فيها غصب عني، وفعلًا لما كسبت كانت نقطة تحوّل في حياتي، وكل الناس اللي كانت بتتريق عليا أو بتشكك في موهبتي اعترفوا بيا وبقوا يشجعوني".

تخرَّجت طارق هذا العام من كلية التربية الرياضية التابعة لجامعة حلوان، وهي تعمل كمدربة رقص، كما تعمل كراقصة استعراضية، وشاركت في العديد من الإعلانات والأفلام والحفلات والمهرجانات آخرهم مهرجان الجونة السينمائي.

شاركت الراقصة الاستعراضية في فيلم "الممر"، كما شاركت في آخر حفلات الفنان محمد رمضان، التي تم إقامتها في الساحل الشمالي.

كما شاركت في رقصة استعراضية جماعية، بمهرجان الجونة السينمائي العام الماضي.

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وشاركت هذا العام في فاعليات مهرجان الجونة، حيث أدت رقصة استعراضية، مع الفنان أكرم حسني، أثناء افتتاح المهرجان.

"مهرجان الجونة من أحسن الأعمال اللي شاركت فيها، وأكرم حسني إنسان جميل جدًا ومُشجِّع وبينشر طاقة إيجابية في أي مكان بيتواجد فيه"، وأضافت: "أكرم كان بيحضر معانا كل البروفات في القاهرة وفي الجونة، وكان دايمًا بيحاول يطلَّع أحسن ما فينا ويبعد عننا إحساس التوتر"، قالت الفتاة العشرينية في حديثها لـ"هن".

تلقت نور الكثير من الدعم من أهلها وأصدقائها: "مامتي فنانة تشكيلية وبتشتغل في وزارة الثقافة وفي الأوبرا، فهي مثقفة جدًا ودايمًا بتحتفي بيا وبتقدملي الدعم، وكذلك والدي".