قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كوكيز القهوة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل، وخطوات العمل كالتالي: مقادير عمل كوكيز القهوة 2 كوب دقيق. ثلاثة أرباع كوب زبدة. ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان. نصف كوب سكر. رشة ملح. بيضة. فانيليا. ماء ساخن. Advertisements مقادير الصوص 2 كوب شيكولاتة مبشورة. 2 ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة قهوة. 2 ملعقة كبيرة لبن. طريقة عمل كوكيز القهوة يخلط الدقيق مع الزبدة ورشة الملح ثم يضاف السكر مع الاستمرار في الخلط. تخفق البيضة مع الفانيليا والقهوة بعد تذويبها في ملعقة ماء ساخن ويضافوا على خليط الدقيق. يشكل الخليط لكوكيز ويرص في صينية ويدخل الفرن ثم يقدم مزين بالصوص. طريقة عمل الصوص تقلب القهوة مع اللبن على النار حتى تذوب ثم يضاف الزيت وتترك لتغلي. يرفع الخليط من على النار وتضاف الشيكولاتة المبشورة وتقلب حتى تذوب.

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