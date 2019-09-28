طريقة عمل سوبيا الرحماني المززة

سوبيا الرحماني، تعد واحدة من أشهر واشهى أطباق السيدة زينب، إذا كُنت تُفضلها مشروب أو تناولها كالمهلبية، وإليكٍ طريقة إعدادها في المنزل، بخطوات بسيطة دون مجهود. مقادير سوبيا الرحماني المززة 1/2 كوب لبن 1/2 كيلو أرز كوبان زبادي ملح ليمون جوز هند سكر Advertisements قرفة ناعمة طريقة تحضير سوبيا الرحماني المززة قومي بغسل الأرز جيدًا، ثم ضعيه يغلي على النار. ارفعي الأرز عقب السلق، ثم اضربيه بالخلاط. ضيفي الزبادي واللبن الحليب وملح الليمون والسكر وجوز الهند، واضربيهما جيدًا، حتى يصبح القوام متماسك. قدميها باردة، مزينة بالقرفة الناعمة.

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