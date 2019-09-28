أطعمة تحافظ على الكبد

تسبب بعض الأطعمة أو النظام الصحي الخاطئ أحيانا مشاكل جمة في الكبد، وتسبب مرض الكبد الدهني حتى بعيد عن تناول الكحوليات، وفيما يلي بعض الأطعمة التي تساهم في المحافظة على صحة الكبد بحسب موقع "سبوتنيك"، الطبي المتخصص.

اللبن والجبن

يساعد اللبن والزبادي والجبن في استعادة البكتيريا المعوية وإزالة المواد الضارة من الجسم.

زيت الزيتون

يعتبر الكبد مصفاة للسموم الموجودة في الجسم، كما يحارب الآثار السلبية لأشعة الشمس ودخان السجائر وتلوث الهواء والإشعاع، ويعتبر زيت الزيتون معالج قوي يساعد في عمل الكبد، لأنه يحتوي على فيتامين E.

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قرع العسل

يحتوي قرع العسل على فيتامين Т النادر الذي يساعد على هضم الأطعمة الثقيلة، ويخفف من جهد الكبد، وللمحافظة على الكبد يجب تناول كمية أكبر من الفواكه مع اللب الأحمر والبرتقالي، وقرع العسل.

المشمش المجفف

يفضل تناول الحلوى العضوية والفواكه المجففة بدلا من الحلوى والمعجنات المصنعة لأنها تضر بالكبد، لذا فمن الأفضل تناول المشمش المجفف لأنه يقي من سرطان الكبد عند تناوله بشكل مستمر، والمشمش غني بالفينول الطبيعي الذي يقلل مستوى الكوليسترول السيئ الذي يجهد الكبد.