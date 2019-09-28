أبرزهن هند صبري ودينا الشربيني.. نجمات حضرن ختام مهرجان الجونة وغابت عن الافتتاح

أصبح مهرجان الجونة السينمائي أحد أهم وأشهر المهرجانات في مصر، لما يضمه من حشد كبير من الفنانين والفنانات في مصر والعالم العربي، فضلًا عن مُشاركات بعض النجوم العالميين.

فمنذ ميلاده الأول في 2017، وبات المهرجان حديث صُناع السينما والفن، بل وخبراء الموضة أيضًا، بسبب الإطلالات التي تتألق بها النجمات على السجادة الحمراء.

و على الرغم من غياب بعض نجمات الصف الأول خلال حفل الافتتاح، إلا أنهن لحقن بالحفل الختمامي للمهرجان.

ويرصد "هن" نجمات في ختام الجونة سجلن غيابا في الافتتاح:

هند صبري

على الرغم من غيابها عن حفل الافتتاح، إلا أن الفنانة التونسية هند صبري، ظهرت على "الريد كاربت"، مع صناع الفيلم التونسي الذي شاركت فيه "نورا تحلم"، أثناء فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت الفنانة، بفستان أسود، طويل، بأكمام، ودون أكتاف، مجسَّم، وبفتحة هوليوود الشهيرة التي كشفت عن ساقيها.

واليوم خلال الختام، ظهرت الفنانة التونسية هند صبري، وهي مرتدية بدلة رجالي، باللونين الأبيض والأسود

دينا الشربيني

غابت الفنانة دينا الشربيني، للمرة الأولى عن حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، إلا إنها ظهرت على السجادة الحمراء، الليلة.

وظهرت "الشربيني" بفستان "فوشيا" لامع وقصير، جاء بفتحة من البطن، "أوف شولدر" مع الشعر الكيرلي الملموم، كما اعتمدت على المكياج الخفيف، والإكسسوار البسيط.

ياسمين رئيس

على الرغم من غيابها عن فعاليات حفل الافتتاح على غير العادة، تألقت الفنانة ياسمين رئيس بالحفل الختامي، بفستان ذهبي لامع، بأكمام، مزود بأجزاء من الشيفون.

مع اعتمادها على تسريحة بسيطة، وإطلالة طبيعية، باتت كأنها متخليىة عن المكياج.

حنان مطاوع

أطلت الفنانة حنان مطاوع، خلال الحفل الختامي، بفستان طويل ذو لون برتقالي، وذيل طويل، ولم يحمل أي من الرسومات، من استايلست مريم الخولي.

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مي سليم

ظهرت الفانة مي سليم على "الريد كارت" بفستان كاب سيلفر، واعتمدت على أقراط طويلة وحقيبة يد سيلفر.

وكانت "سليم" غابت عن حفل الافتتاح، على عكس شقيقاتها دانا، وميس حمدان.

هنادي مهنا

غابت هنادي خلال حفل الافتتاح، إلا أنها تألقت، خلال الحفل الختامي، مرتدية فستان "فيروزي" منفوش قليلًا، من الحرير، جاء بتصميم "الأودف شولدر".

كما اعتمدت على تسريحة "الكعكة" الكلاسيكية، مع المكياج الترابي البسيط.

وكانت الفنانة، حرصت على حضور عرض الفيلم التونسي "نورا تحلم"، وتألقت الفنانة بـ "جمبسوت" قطيفة له "كب" من الشيفون والجوبير.

آيتن عامر

تألقت الفنانة آيتن عامر، الليلة، على السجادة الحمراء بصحبة زوجها، رغم غيابها عن حفل الافتتاح.

وظهرت "عامر" بفستان فضي غامق، منفوش قليلًا، مزود ببعض التطريزات اللامعة، مع شال أسود من الشيفون.

كما اعتمدت على الشعر الويفي، والمكياج السموكي المميز.

ساندي

وتألقت أيضًا الفنانة ساندي، على السجادة الحمراء، ببدلة رجالي مزودة ببابيون.

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.