نصائح للتخلص من سوائل الجسم بعد الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يتضمن وزن الحمل الزائد كمية من السوائل، والتي تتزايد خلال الأشهر الأخيرة بشكل كبير. وعلى الرغم من أن الجسم يفقد قدراً من الوزن بعد أسبوع من الولادة، إلا أن التخلص من بقية الوزن الزائد يتطلّب إجراءات لتصريف السوائل الزائدة خلال الأسابيع التالية، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

- قلّلي تناول الملح (الصوديوم)، فالجسم قام بتخزين كمية منه أثناء الحمل ليحافظ على التوازن الكهربي، وبعد الولادة قد يسبب الصوديوم الزائد احتباس السوائل.

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- شرب الماء خطوة ضرورية لترطيب الجسم، لأن الجفاف يؤثر سلباً على الرضاعة الطبيعية، كما أن زيادة مدخلات جسمك من الماء ستساعدك على التخلص من الوزن والسوائل الزائدة.

- احرصي على تناول المزيد من البوتاسيوم، والذي يوجد في الموز والبرتقال والجريب فروت والسبانخ والبروكلي والدراق، وخضروات وفواكه أخرى. تناولي 5 غرامات من البوتاسيوم كل يوم على الأقل بعد الولادة.

- التمارين الرياضية عامل مساعد على تنشيط الكلى، وتقليل احتباس السوائل داخل الجسم. للبداية احرصي على المشي 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع.