طريقة عمل أصابع الكابوريا

أصابع الكابوريا من الأكلات المفيدة والصحية للغاية، لأن كل مكوناتها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لبناء الجسم، علاوة على ذلك فهي شهية ولذيذة ويحبها الكبار والصغار، يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضير أصابع الكابوريا بسهولة وسرعة.

مقادير أصابع الكابوريا

أصابع كابوريا مجمدة.

ماء.

ملح حسب الرغبة.

ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

ريع ملعقة صغيرة قرفة.

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ملعقة صغيرة عسل ابيض.

زيت زيتون.

طريقة تحضير أصابع الكابوريا

ضعي قدر عميق من الماء به قليلًا من الملح والكمون وعصير نص ليمونة على النار واتركي الخليط حتى الغليان.

بعد الغليان ضعي أصابع الكابوريا واتركيها تسلق لمدة 5 دقائق، ثم صفيها من الماء واتركيها تهدأ.

حضري مقلاة غير قابلة للصق و ضعي فيها ملعقتين من زيت زيتون.

ضعي أصابع الكابوريا بالمقلاة وضعي عليها الجنزبيل والقرفة والكمون والملح والعسل وقلبيها جيدًا على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

ضعيها فى طبق التقديم وضعي عليها عصير نصف ليمونة، وقدميها ساخنة.