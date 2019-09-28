ورد سؤالً إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه الساءلة: "هل ضرورى موافقة الزوج والتدخل في موضوع فطام الرضيع، مع العلم أن الطفل عند سنة و3 أشهر أم أن الأمر يخص الأم فقط؟".
أجاب على السؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن "الزوج له حق التدخل واستشارته ضرورة ويجب الاتفاق معه والوضوح لتجنب الوقوع في المشاكل، وأن للزوج حق التدخل مثل الزوجة".
لذلك يجب على الزوجة أخذ رأي زوجها قبل فطام الرضيع، وسد الباب الذى يمكن للشيطان التسلل منه.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يجب استشارة الزوج في توقيت فطام الرضيع؟.. "الإفتاء" تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.