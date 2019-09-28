هل يجب استشارة الزوج في توقيت فطام الرضيع؟.. "الإفتاء" تجيب

ورد سؤالً إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه الساءلة: "هل ضرورى موافقة الزوج والتدخل في موضوع فطام الرضيع، مع العلم أن الطفل عند سنة و3 أشهر أم أن الأمر يخص الأم فقط؟".

أجاب على السؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن "الزوج له حق التدخل واستشارته ضرورة ويجب الاتفاق معه والوضوح لتجنب الوقوع في المشاكل، وأن للزوج حق التدخل مثل الزوجة".

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لذلك يجب على الزوجة أخذ رأي زوجها قبل فطام الرضيع، وسد الباب الذى يمكن للشيطان التسلل منه.