طريقة عمل تشيز كيك الشيكولاتة الباردة

تعتبر تشيز كيك من الحلويات التي يفضلها الكبار والأطفال، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل تشيز كيك الشيكولاته الباردة، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا"، على فضائية "سي بي سي سفرة". المقادير علبة بسكويت. 100 جرام زبدة. 2 علبه جبنة كريمي. كريمة. كريمة بودرة. نصف كوب لبن. Advertisements 3 ملعقة كاكاو. شيكولاتة مدورة. طريقة التحضير يوضع البسكويت المطحون في صينية التشيز كيك ثم تضاف الزبدة وتقلب جيدا، ثم توضع قليلا في الثلاجة. تخلط الجبنة الكريمي مع الكريمة و الكريمة البودرة و اللبن ثم يضاف الكاكاو. يوضع خليط الجبنة فوق البسكويت وتدخل الثلاجة ثم تزين بكرات الشيكولاتة وتقدم باردة.

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