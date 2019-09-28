أسباب نقص فيتامين أ والأطعمة التي تمدك به

يعتبر فيتامين أ، من العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان بكميات معينة يوميًا، ويمكن الحصول عليه من مصادر متعددة، منها تناول الأغذية الغنية به، تناول المكملات الغذائية.

من أعراض نقص فيتامين أ كما ذكرها موقع "Daily Medical":

ضعف واضح في البصر أو الرؤية، يرافقه جفاف في العين.

تصلب وضمور في الأنسجة.

مشاكل في الرئتين والبلعوم.

جفاف في الجلد، يرافقه شعور بالحكة.

نمو الشعر تحت الجلد.

ضعف في الجهاز المناعي في الجسم.

شحوب في لون الجلد.

انعدام نضارة البشرة.

مشاكل في العمود الفقري.

أسباب نقص فيتامين أ

قلة امتصاص الجسم لفيتامين أ من الأطعمة المختلفة ويعود ذلك إلى

مشاكل في الجهاز الهضميّ.

تلف في الكبد أو التهاب الكبد.

كثرة التبوُّل.

حالات الالتهاب الرئوي.

مشاكل والتهابات المسالك البولية.

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مصادر يتوفر فيها فيتامين أ

زيت كبد الحوت.

اللحوم، وخاصة البقرية منها، أو اللحوم الحمراء.

كبد البقر والعجل.

الجزر.

السبانخ.

البقدونس.

مشتقات الحليب، مثل الأجبان وخاصة الصفراء منها، وكذلك الزبدة.

البيض.

بعض أنواع الفواكه، مثل المشمش.

البطاطا.

الأسماك.