فيديو.. إنجي علي تخطيء في اسم مهرجان الجونة: "قالت عليه القاهرة"

حضرت الإعلامية، إنجي علي، على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وخطفت إنجي الأنظار بإطلالة كلاسيكية، حيث ودعت الفساتين، وارتدت بنطلون أسود، مع سترة سوداء مكشوفة باللون الأسود أيضا، مزودة بكرانيش من الستان.

كما اعتمدت "علي" على الشعر المرفوع "ديل حصان" مع مكياج صارخ ثقيل.

ووقعت "إنجي" في خطأ عقب نزولها من السيارات الخاصة بالمهرجان، لتردد قائلة: "ختام مهرجان القاهرة".

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ختام مهرجان الجونة

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.