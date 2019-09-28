الحليب مع الكركم.. أفضل مشروب للتغلب على مشكلة النوم

الحرمان من النوم من المشاكل التي يواجهها الكثيرين، ولم يقف تأثيرها على المزاج العام فقط، لكنها ترتبط أيضًا بمشاكل صحية متعددة منها السمنة والقلب والسكري.

وتساعد بعض التعديلات الغذائية البسيطة في دعم النوم، إذ أن دلائل علمية تشير إلى أن مجموعة معينة من المشروبات تؤثر بشكل كبير على النوم، وتساعد في الحصول على ليلة نوم عميق، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وتشير الدلائل العلمية إلى أن شرب الحليب الممزوج بالكركم يساعد في التغلب على حالة الحرمان من النوم، حيث وجدت نتائج دراسة أجريت على الفئران أن الكركم يكافح الالتهابات ويوفر إمدادات مضادات الأكسدة ما يساعد على تحسين جودة النوم.

Advertisements

وأوضحت الدراسات أن الحليب أيضًا يساعد في الحصول على نوم جيد، حيث أنه يحتوي على معدل متوسط من الماغنيسيوم، الذي يساعد بشكل خاص على استرخاء العضلات وبالتالي المساعدة على النوم، بحسب عالمة التغذية راشيل كلاركسون.

وأوضحت "راشيل"، أن الحليب يحتوي أيضًا على الحمض الأميني "التريبتوفان"، المسبب للنوم، حيث يحتاج الجسم للتريبتوفان لإنتاج مادة السيروتونين، وهي ناقل عصبي يستخدم في صنع الميلاتونين، الهرمون الذي يساعد على التحكم في النوم والاستيقاظ.

وينصح الباحثون بشرب الحليب الدافئ مع الكركم قبل الذهاب إلى الفراش للحصول على ليلة نوم عميق، كما أن هناك بعض المواد الأخرى التي تساعد في القضاء على حالة الحرمان من النوم، من بينها الشاي الساخن الممزوج بالبابونج، والذي يساعد بالفعل على الحصول على نوم جيد بفضل مضادات الأكسدة apigenin، التي يحتوي عليها كل من الشاي والبابونج.

وأشار الباحثين إلى أن بعض الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والسلع المخبوزة تقلل من مستويات مادة السيروتونين، ما يضعف القدرة على النوم.