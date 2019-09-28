أطعمة تجنب تناولها في الصباح

في وجبة الإفطار، وكنوع من كسر الصيام، يأخذ أحيانا بعض الأشخاص ثمرة فاكهة أو سناك، لحين وقت الفطور، ولكن دراسة جديدة كشفت عن أن بعض الأطعمة الصباحية قد تساهم بمشاكل للمعدة، بالتالي يجب تجنب تناولها خلال فترة الصباح، وحددت نتائح الدراسة 8 أطعمة يجب عدم تناولها في الصباح.

وفيما يلي تلك الأطعمة بحسب موقع "هيلث لاين".

اللبن

يؤدي تناول اللبن أو الزبادي، إلى إفراز حمض الهيدروكلوريك من خلال بكتيريا موجودة باللبن، لذا يجب تجنب تناوله.

القهوة

تزيد القهوة من إفراز الحموضة في المعدة، ما يؤدي إلى ثقل بالجسم في الصباح، لذا يجب تجنب تناولها صباحا.

العصائر الفريش

يسبب تناول العصائر الفريش صباحا، إلى تهييج الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي كما يحفز الإنتاج المفرط لإنزيمات البنكرياس، وهو بدوره ما يؤدي إلى انتفاخ البطن والشعور بالغثيان.

Advertisements

الحلوى

الكربوهيدرات الزائدة في الحلوى تؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم صباحا، لذا لا يحبذ تناولها على معدة فارغة.

الموز

تزيد ثمرة الموز من مستوى المجنيسيوم في الدم، ما يؤثر سلبا على صحة القلب، في حالة تناوله على معدة فارغة.

الكمثرى

تحتوي الكمثرى على كمية كبيرة من الألياف الخشنة، والتي من شأنها أن تجرح جدار المعدة، لذا لا يفضل تناولها على معدة فارغة.

المشروبات الغازية

تبطئ المشروبات الغازية الباردة صباحا، عملية دفق الدم إلى المعدة ما يزيد سوء الهضم.